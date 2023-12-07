برلماني: المصريون قادرون على إبهار العالم في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي عن ثقته الكاملة في أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية قادرون على إبهار العالم كله بمشاركتهم الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية؛ المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، مؤكداً أن التاريخ والواقع يؤكدان دائماً أن الشعب المصري العظيم يقف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية حدوده.

الشعب المصري سياسند السيسي

وقال «الصالحي»، فى بيان أصدره اليوم: «الشعب المصري العظيم سيقف مؤيداً ومسانداً للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لأنه لم يتردد لحظة في تحمل المسؤولية الكاملة لحماية مصر، وإنقاذها من براثن الإرهاب والإرهابيين ومحاولات قوى الشر والظلام والإرهاب لتحويل سيناء لإمارة داعشية وإرهابية»، مؤكداً أن الرئيس السيسي حافظ على أرضنا وعرضنا وحقق إنجازات ونجاحات كبيرة ومتعددة لمصر.

وأعرب عن ثقته التامة في أن الانتخابات الرئاسية ستكون بمثابة عرس ديمقراطي كبير أمام العالم لأن المصريين إذا قالوا صدقوا، مؤكداً أن السيدات والرجال وكل الاسر المصرية ومعهم أطفالهم سيكونون في حشود كبيرة وهائلة أمام اللجان الانتخابية لأن ذلك الأمر أصبح مهمة قومية ووطنية تسكن فى قلوب وعقول كل المصريين وسنكون بإذن الله كلنا في لجان الانتخابات من أجل إثبات حضورنا ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام العالم أجمع، ولعل أكبر دليل على ذلك ما شهده العالم كله من مشاركة كبيرة من المصريين بالخارج فى هذه الانتخابات.

وعي المصريين بأهمية الانتخابات الرئاسية 2024

وقال عضو مجلس الشيوخ: إن المصريين على وعي وإدراك كاملين بأن هذه الانتخابات الرئاسية تختلف عن جميع الانتخابات التى شهدتها مصر لعدة اعتبارات فى مقدمتها الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التى يشهدها العالم بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة بعد الاعتداءات الاسرائيلية والمجازر البشرية ضد الفلسطينيين موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسي على جهوده الناجحة في إفشال المخطط الصهيوني الخاص بالتهجير القسري للفلسطينيين ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.