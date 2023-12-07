«الأورمان» تطلق 4 قوافل طبية في شبين الكوم بالمنوفية خلال شهر ديسمبر

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، جمعية الأورمان، في تكثيف الجهود لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في قرى ونجوع محافظة المنوفية، وذلك بمشاركة مئات المتطوعين والمتطوعات من مختلف الأعمار بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وأكد مسؤولو التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أنّ مشاركة المتطوعين تمنحهم فرصة لتأكيد روح الانتماء والحث على الشعور بالمسؤولية المجتمعية ومشاركتهم في التنمية، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم.

4 قوافل طبية في محافظة المنوفية

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، أنّ الجمعية بمحافظة المنوفية خلال شهر ديسمبر، وبمشاركة مئات المتطوعين، ستنظم 4 قوافل طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعي بشبين الكوم، بالإضافة إلى عمل عشرات عمليات القلب والعيون، وتنظيم معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس الجديدة بالمجان، فضلًا عن تنظيم احتفالات لدعم زواج الفتيات اليتيمات وتوزيع مشروعات التمكين الاقتصادي.

الاهتمام بالعمل التطوعي

وأضاف أنّ الجمعية تهتم بالعمل التطوعي منذ إنشائها، وذلك من خلال تكريم المتطوعين وتقدير جهودهم عن طريق منحهم شهادات تقدير أو جوائز تكريمية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية حول أهمية التطوع ودوره في تحسين المجتمع عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية لزيادة الوعي بقيم التطوع، بجانب زيادة وعي الجميع بمجهوداتهم التي يقومون بها طوال العام، والعمل على حثهم بضرورة المشاركة في التطوع مثلهم، ومساعدة كل المحتاجين.