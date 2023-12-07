حلا شيحة بعد مشاركتها في مبادرة «عشانك يا فلسطين»: فكرة رائعة

أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مبادرة «عشانك يا فلسطين»، إذ نشرت صورة لها عبر إنستجرام» معلقة: «علشانك يا فلسطين فكرة كانت أكثر من رائعة مع الجميلة السيدة نيهال، لأعمال فنية لفنانين مصريين»

حلا شيحة تشارك في مبادرة عشانك يافلسطين

وأضافت حلا شيحة على الصورة:« جرى بيع الصور بالكامل لصالح أهلنا الغاليين في فلسطين، فكرة رائعة ودعم نابع من القلب شكرا لكي نيهال وكل من ساهم معكي».

وفي وقت سابق، دعمت حلا شيحة الشعب الفلسطيني عبر حسابها على «إنستجرام»، بآية من القرآن الكريم، بعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، خلال الايام القليلة الماضية.

ونشرت حلا شيحة صورة لأحد الفلسطينيين الذي ظهر راضيا بقدر الله رغم ما يحدث في غزة، معلقة: «سيهزم الجمع ويولون الدُبر.. الله له الحكمة البالغة، هم يدبرون ويتحكمون، والله هو المدير وهو الملك الذي لا يُقهر، قال تعالى: ( حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).