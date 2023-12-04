أول لقاء بين حلا شيحة ونقيب الممثلين بجنازة أشرف عبدالغفور

حرصت الفنانة حلا شيحة، على حضور جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، التي أقيمت اليوم بمسجد الشرطة، عقب صلاة الظهر، وذلك بعد غيابها الطويل عن الأنظار.

كواليس أول لقاء لحلا شيحة وأشرف زكي

وجمع الفنانة حلا شيحة والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لقاء اليوم على هامش الجنازة، إذ يعتبر أول لقاء بينهم بعد صدور قرار منع حلا شيحة من التمثيل.

بينما قدمت حلا شيحة واجب العزاء، للدكتور أشرف زكي، أثناء تواجدهم أمام المقابر، وذلك أمام الجميع.

حضور نجوم الوسط الفني لصلاة الجنازة

وانتهت منذ قليل مراسم صلاة الجنازة على الراحل الفنان أشرف عبد الغفور، وحرص على الحضور كل من دنيا سمير غانم بصحبة زوجها رامي رضوان، والفنانين أحمد حلمي، ووفاء عامر، وبشرى، وأحمد صلاح السعدني، وأيمن عزب وآخرين، كما حرص على الحضور الفنانين إياد نصار، داليا البحيري، طارق النهري، هنا شيحة.