آخرهم حلا شيحة.. فنانون عادوا للتمثيل بعد إعلانهم الاعتزال

ما بين الحين والآخر، يعلن عدد من الفنانين اعتزالهم التمثيل، وبعد فترة وجيزة يتراجعون عن قرارهم، والذى يجعلهم في مرمى الانتقادات، وما إذا كان قرار الاعتزال رغبة في تسليط الأضواء عليهم بعد ابتعادها.

وفي الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشر محرك البحث جوجل بعد أنباء عودتها للتمثيل بعد إعلان اعتزالها فى 2021، حيث أكد مؤلف مسلسل «حق عرب»، السيناريست محمود حمدان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن حلا شيحة تجسد البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضي، بالمسلسل في الموسم الرمضاني المقبل، وفي التقرير التالي يرصد «الوطن»، أبرز الفنانين الذين أعلنوا اعتزالهم وتراجعوا عنه.

حلا شيحة

أعلنت الفنانة حلا شيحة عن غضبها بعد مشاركتها فى فيلم «مش أنا»، مع الفنان تامر حسني، عام 2021، وتبرأت من مشاهدها الرومانسية بالفيلم التى جمعتها مع الفنان تامر حسنى، وأنها انتهت من تصويره قبل عام ونصف من طرحه، ووجهت دعوة لزملائها بالتوبة والتصدي لما وصفته بـ«فتنة الشهرة»، وبعد أقل من عامين، عادت الفنانة حلا شيحة عن قرارها وتستعد للموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «حق عرب»، مع الفنان أحمد العوضي.

ميرهان حسين

كما أعلنت الفنانة ميرهان حسين اعتزالها التمثيل، يونيو الماضي، بسبب شعورها بعدم تقدير موهبتها، من خلال منشور لها عبر خاصية الاستورى بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، قائلة: «بعد ما قدمت العديد من الأدوار التي لا تشبهني ولا تشبه موهبتي ولا تستغل أدواتي كفنانة ممثلة محترفة وحصلت على العديد من ورش التمثيل وأملك القدرة على التقليد بالأداء والصوت والشكل والهيئة والملامح التي أجيد رسمها على وجهي بالمكياج والشعر دون مساعدة من أحد وبنفسي فقط وبأبسط الإمكانيات وأصور بنفسي وأعمل مونتاج بنفسي لأعرض عمل مبدع بشهادة الجمهور الذي ألتقيه في الشارع والمول وكل مكان ليقولوا لي إنتي مظلومة والله إحنا نفسنا نشوفك في أعمال أكثر مناسبة لموهبتك الكبيرة.. ده غير إني أملك صوت حلو وقادر على الغناء الذي أعشقه.. لكني تعبت ولم أعد أسعد بجملة إنتي مظلومة.. لن أعرض موهبتي على من لا يراها ولا يقدرها ولا يحتاجها».

وبعد أيام قليلة، تراجعت وبررت قرارها بأنها كانت تمر بفترة إحباط ولم تكن تقصد اعتزالها الفن، وتشارك الفنانة ميرهان حسين في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «حق عرب»، مع الفنان أحمد العوضي.

إيمان العاصي

وفي عام 2010، أعلنت الفنانة إيمان العاصي اعتزالها التمثيل بعد مشاركتها فى مسلسل «حضرة المتهم أبى»، وكانت تبلغ من العمر 19 عامًا، وأنها ارتدت الحجاب وابتعدت عن التمثيل، وبعدها بـ4 سنوات، عادت من جديد وتخلت عن قرارها من خلال مسلسل «الأدهم»، مع الفنان أحمد عز.

وفي تصريحات تلفزيونية منذ عدة أشهر، فجرت «العاصى» مفاجأة عن اعتزالها، واصفة إياه بـ«الكذبة»، وأن السبب الحقيقي لاعتزالها هو النجاح الكبير الذي لم تستطع التعايش معه وعدم قدرتها على ممارسة حياتها الطبيعية، ولكنها عادت بعد أن أصبحت أنضج.

وشاركت الفنانة إيمان العاصي فى الموسم الرمضانى الماضي من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، مع الفنان محمد رمضان، وشارك خلاله عدد كبير من الفنانين من بينهم هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، أحمد فهيم، عصام السقا، وعدد كبير من الفنانين.

عبير صبري

فى عام 2002، أعلنت الفنانة عبير صبري اعتزالها التمثيل، وارتدائها الحجاب متأثرة بدعوات لحرمانية الفن، ولكنها تراجعت عن قرارها عام 2005، وشاركت في فيلم «أيام الخادمة أحلام»، مع الفنان طارق لطفي.

وصرحت عبير، بأن قرار عودتها للتمثيل جاء بعد مرحلة نضج وتغيير لأن حياة الإنسان ليست دائمة وتتغير بصفة مستمرة، والتمثيل يجعلها تعيش حياة شخصيات أخرى غيرها.

سهير رمزي

عام 1993 قررت الفنانة اعتزال التمثيل بعد سماعها درس ديني، جعلها ترتدي الحجاب وتبتعد عن التمثيل، لافتة إلى أن والدتها عندما علمت بخبر اعتزالها وزعت الشربات فرحًا بالخبر، ولكنها عادت عن قرارها عام 2006، بمسلسل «حبيب الروح»، وكانت بحجابها بعد اعتزال دام 12 عامًا، وشاركها فى بطولته الفنان مصطفى فهمي، عزت أبو عوف وأشرف عبدالغفور.