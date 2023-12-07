7 أعراض شائعة لمتحور بيرولا الجديد.. هل يشكل خطرا على الحياة؟

متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، يسمى بيرولا، يحتوي على أكثر من 30 طفرة في بروتينه الشوكي، إذ يعرف علميا باسم BA.2.86، وهو فرع من منحور أوميكرون، ما أثار حيرة العماء، وفق ما نشرته المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية، مؤكدة أنه موجود على السطح الخارجي لفيروس كورونا.

خطورة متحور بيرولا الجديد

أعراض كثيرة ربما تظهر على الشخص لكنه لا يعرف أنه مصابا بمتحور بيرولا الجديد، الذي ينتشر سريعا ويصيب الإنسان، لكن البعض يتساءل: هل يشكل متحور بيرولا خطرا مثل كورونا؟ وهو ما أجاب عليه الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات صحفية لـ«سكاي نيوز عربية».

متحور بيرولا الجديد BA.2.86، يتميز بحدوث طفرة في عدد من البروتينات التي قد تكسبها قدرة أكبر على الانتشار، ما يشكل خطرا كبيرا، وفق استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية: «انتشر بشكل سريع وهو نوع مثير للقلق».

أعراض متحور بيرولا الجديد

يقول الدكتور محمد خالد، أخصائي المناعة والوقاية، لـ«الوطن»، أن أعراض متحور بيرولا الجديد، متشابهة بشكل كبير مع الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا، موضحا أن هناك أعراضا شائعة لمتحور بيرولا الجديد، وهي كالتالي:

1- التهاب الحلق:

التهاب الحلق من الأعراض الشائعة لمتحور بيرولا، إذ ينتقل من الرئتين والأنسجة العصبية إلى الشعب الهوائية العليا، ويشبه إلى حد كبير فيروسات كورونا الأخرى، مثل أمراض الحمى وأعراض الجهاز التنفسي.

2- سيلان الأنف:

سيلان الأنف بشكل كبير هو أحد أعراض المتحور الجديد بيرولا، لذلك يجب الانتباه.

3- الصداع:

الصداع الشديد أحد أعراض متحور بيرولا، خاصة الصداع الذي يلازم الشخص لأكثر من يوم.

4- فقدان حاستي التذوق والشم:

فقدان حاستي التذوق والشم عرضا مشتركا بين متحور بيرولا وفيروس كورونا.

5- الإحساس بالإرهاق:

الإحساس الدائم بالإرهاق، أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم من الأعراض الرئيسية المرتبطة ببيرولا.

6- السعال المستمر:

السعال المستمر لعدة مرات في اليوم، هو أحد أعراض متحور بيرولا، وعلامة على وجود بكتيريا في الرئتين.

7- ارتفاع درجات الحرارة:

ارتفاع درجة الحرارة والإصابة بالحمى من أعراض الإصابة بمتحور بيرولا.

أخصائي المناعة والوقاية، أوضح أن طرق العلاج تبدأ بالوقاية من حيث ارتداء الكمامات، فضلا عن الحرص على غسل اليدين، وشرب السوائل الدافئة وتناول اللقاحات، والحرص على تهوية الغرف بشكل مستمر.