موعد انتهاء موسم تفشي الفيروس المخلوي.. ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة؟

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، موعد انتهاء انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ معدلات انتشار الفيروس المخلوي طبيعة، لأن توقيت انتشاره يكون في الخريف، وموعد انتهائه منتصف شهر فبراير مع الشتاء، مشيرا إلى أنه الفيروس الأكثر انتشارا في العامين الحالي والماضي.

وأوضح المصدر أن معظم الفيروسات التنفسية يتم الشفاء منها من تلقاء نفسها دون الحصول على الأدوية، وأنه لا يوجد حالة تستدعي القلق الذي ينتشر بين المواطنين.

كل ماتريد معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

واستعرض المصدر كل ماتريد معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي من معلومات نستعرضها على النحو التالي: -

- الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس يسبب التهاب الجهاز التنفسي، ويصل ذروته في آواخر الخريف أو الشتاء

- الفيروس المخلوي التنفسي يصيب الكبار والصغار، ويتأثر به بشكل كبير الرضع

- فترة الحضانة تكون من يومين إلى 6 أيام.

- فترة الشفاء منه لا تتجاز الـ10 أيام

- أعراض الفيروس التنفسي المخلوي تتضمن سيلان الأنف، سعال، عطس، وحمى، عدوى الأذن، صعوبة في التنفس، وصفير في الأذن.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

- الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس هم الأطفال الرضع، كبار السن، الأشخاص المصابين بمناعة ضعيفة.

- ينتشر الفيروس عن طريق السعال والعطس أو لمس الأشياء والأسطح الملوثة بالفيروس أو لمس الأنف أو العنين.