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«الصحة» تحذر من الإفراط في تناول الحلويات.. يسبب 6 أمراض خطيرة

كتب:

مريم الخطري
09:34 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
الحلويات

الحلويات

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن الإفراط في تناول الحلويات، موضحة أن ذلك يؤدي إلى حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمي والتأثير على الجهاز المناعي، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم. 

مخاطر الإكثار من تناول الحلويات

وأضافت أن الإفراط في تناول الحلويات يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، وعلى الكبد ويسبب التهابات شديدة، ونصحت المواطنين بضرورة التقليل من الحلويات بقدر الإمكان، تجنبا للمضاعفات الصحية على أجهز الجسم، 

الكشف على الجهاز الهضمي 

وأضافت وزارة الصحة أنه يمكن الكشف المبكر على الجهاز الهضمي من خلال حملة 100 يوم صحة بالمجان، إذ لا يتحمل المواطن أي أعباء مالية، موضحة أنها متواجدة داخل الوحدات الصحية، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة أقرب وحدة صحية للاستفادة من الخدمات، من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105، للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المختلفة.

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.