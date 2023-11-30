أعراض الفيروس المخلوي التنفسي المنتشر وكم يوما يحتاجه للشفاء.. «الصحة» توضحذ

كشفت وزارة الصحة والسكان، مدة الشفاء من الفيروس المخلوي التنفسي، موضحة أن مرض الفيروس المخلوي التنفسي ليس خطيرا وفترة الحضانة له تنتقل من يومين إلى 6 أيام، وأن الشفاء من هذا الفيروس تكون خلال أسبوعين لا أكثر، وهو ينتشر خلال هذه الفترة ضمن الفيروسات التنفسية التي تنتشر خلال فترة الانتقال من الصيف إلى الشتاء.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

وحددت «الصحة» أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي وجاءت على النحو التالى:

- ارتفاع درجة الحرارة

- السعال المزمن

- صعوبة في التنفس

- سيلان الأنف

- الشعور بالخمل والكسل

- زيادة في سرعة التنفس

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس

وتابعت وزارة الصحة والسكان، الأطفال الرضع يتأثرون بالفيروس نظرا لقلة مناعتهم، لافتة إلى أنه ينتقل عن طريق الإفرازات أو الفم أو العينين، موضحة أن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بالفيروس هم الأطفال الرضع دون سن الستة أشهر والأطفال الرضع تحت عمر سنة، والأطفال ذو المناعة الضعيفة، والبالغون الذين يعاونون منقصور في القلب.

وعن الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي، أكدت أنه يتضمن عن طريق غسل اليدين، والامتناع عن مخالطة الأشخاص المصابين بنزلات البرد، الاهتمام بالنظافة، عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الاخرين، والامتناع عن التدخين، مشيرة إلى أنه في حال الإصابة لابد من استشارة الطبيب قبل الحصول على أي أدوية.