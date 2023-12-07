«زراعة الشيوخ» تشيد بمنح كارت الفلاح لحائزي أراضي «المليون ونصف فدان»

أشاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأهمية منح كارت الفلاح لـ1300 شركة من المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، موضحا أنها خطوة جيدة تأتي في إطار الاهتمام بدعم القطاع الزراعي، بهدف التوسع في الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

حرص الدولة على دعم الفلاح

وأضاف في تصريحات صحفية أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، إذ يسهل الكارت حصول المزارع على الأسمدة بالأسعار المدعمة، والحصول على جميع المستلزمات الزراعية والوقود بالأسعار المدعمة، ما يساعد المزارعين في مهمتهم ويشجعهم علي التوسع في الزراعة.

وتابع: «يساعد كارت الفلاح في استفادة المزارعين من الخدمات المقدمة من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها كارت الفلاح».

وأكد أن ذلك يستهدف في النهاية مصلحة الدولة من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية التى توليها الدولة اهتمام كبير، في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأمن الغذائي.