طلب إحاطة لحل مشكلة تفعيل كارت الفلاح  

قدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن معاناة العديد من الفلاحين في الحصول على الأسمدة والخدمات الزراعية نتيجة عدم تفعيل الكارت الذكي أو عدم استلام الكارت لأي سبب.

أزمة الأسمدة تتزايد وسوق سوداء بأسعار باهظة

وأوضح محسب، أن منظومة الأسمدة تشهد أزمة خلال الفترة الأخيرة جراء عدم توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية أو في الوزارة بشكل عام، في الوقت الذي يتم طرح الأسمدة في السوق السوداء بأسعار باهظة مما يثقل كاهل الفلاح ويساهم في زيادة التكاليف ومدخلات الزراعة، مما ينعكس على سعر السلعة على المستهلك، ولهذا كان لزاما على الوزارة أن تُعد خطة للتعامل مع مثل هذه الأزمات في واحد من أبرز القطاعات الحيوية، ألا وهو قطاع الزراعة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في الوقت الذي يوجد أزمة في الأسمدة يوجد كمية في المخازن لم يتم تسليمها بعد وجود بعض المشكلات في تفعيل الكارت الذكي، سواء عدم استلام بعض المزارعين للكارت أو عدم التفعيل أو عدم ملء استمارة البيانات بالإضافة لأراضي الأوقاف وأراضي خارج الزمام، وفي نفس الوقت أيضا لا يوجد خطة واضحة ومحددة للتعامل مع هذا الأمر.

محسب: ضرورة ميكنة القطاع الزراعي

وأضاف عضو البرلمان، أن ميكنة قطاع الزراعة من أهم وأبرز الأولويات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الدولة تسعى بشكل عام للميكنة بل العالم كله يتحول للرقمنة، مما يستوجب على الوزارات الحيوية التي لديها تعامل مباشر مع الجمهور أن يكون لديها سرعة في التعامل مع هذا الأمر ووضع أكثر من سيناريو لتفادي حدوث الأزمات، مما يستوجب التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لسرعة تفعيل «كارت الفلاح»، وتسليم المزارعين الذين لم يستلموا الكارت حصتهم من الأسمدة كاملة لحل الأزمة، وحل أزمة أراضي الأوقاف وخارج الزمام من استلام الأسمدة الشتوية.