تراجع أسعار اللحوم البلدية اليوم.. «اعرف الكيلو وصل كام»

شهدت أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 7-12-2023 تراجعًا في سعر الكيلو، نتيجة توافر كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق، إذ وفّرت الدولة كميات من اللحوم بأسعار مخفضة في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية والمعارض التابعة للغرف التجارية والسلاسل التجارية، التي تعمل وفق مبادرة الدولة لخفض الأسعار.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وجاءت انخفاضات أسعار اللحوم، اليوم، في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، ووفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، فإنّ سعر الكيلو يتراوح في المتوسط بين 276 إلى 344 جنيهًا للكيلو بحسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع والمكان، وفق ما رصدته «الوطن» في مختلف الأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم

وتراجعت أسعار اللحوم في السوق المحلية اليوم، بنسبة 0.09%، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت الأسعار بنسبة 1.28% مقارنة بالأسبوع الماضي.

أسعار اللحوم اليوم في المحلات

سجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي إلى 311 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 260 إلى 420 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بين 190 إلى 360 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو لحم الكندوز صغير بين 220 إلى 360 جنيها، وسعر لحم الكندوز الكبير بين 220 إلى 340 جنيها، ويتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 175 و370 جنيها، سعر لحم بتلو بين 270 و420 جنيها.

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم بين 200 إلى 305 جنيهات، ويصل سعر الريش الضأن بلدي إلى 450 جنيهًا للكيلو، أما سعر كيلو لحم كباب الحلة فيتراوح بين 260 إلى 350 جنيهًا.