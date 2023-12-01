تراجع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق.. اعرف الكيلو بكام

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، اليوم الجمعة، تراجعًا كبيرًا لعدد كبير من الأنواع، كما شهدت بعض الأنواع الأخرى استقرارًا ملحوظًا، وذلك مع وجود وفرة من المعروض.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة في مصر

وانخفضت أسعار اللحوم الحمراء، لبعض الأنواع، في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، كما تتراوح أسعار اللحوم الطازجة ما بين 261.9 و350.76 جنيه للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر حسب النوع ومن مكان لآخر.

وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع سعر كيلو اللحم البتلو بعظم بشكل كبير مسجلًا نحو 261.9 جنيه، بانخفاض يقدر بنحو 16.25 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

- تراجع سعر كيلو اللحم الضأن بشكل طفيف، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 337.13 جنيه بتراجع يقدر بنحو 5 جنيهات.

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز كبير بشكل جيد، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 280 جنيهًا.

- واستقر سعر اللحم الكندوز بشكل جيد، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 329.39 جنيه.

أسعار اللحوم في مصر

- واستقر سعر كيلو اللحم البتلو بشكل ملحوظ، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 350.76 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم تراجعًا كبيرًا يقدر بنحو 23.67 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 253.33 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو لحم الكندوز صغير نحو 330.26 جنيه.