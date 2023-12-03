أسعار اللحوم اليوم الأحد 3-12-2023 في مصر.. تراجع 12 جنيها للكيلو

سجلت أسعار اللحوم اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، داخل الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، تراجعًا ملحوظًا للعديد من الأنواع المختلفة، بينما شهدت بعض الأنواع استقرارًا ملحوظًا، وذلك مع وجود وفرة من المعروض.

أسعار اللحوم اليوم الأحد في مصر

وتراجعت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 3-12-2023 في مصر، لبعض الأنواع، في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، إذ تتراوح أسعار اللحوم الطازجة بين 247 و354.31 جنيه للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر من مكان لآخر.

وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع سعر كيلو اللحم الكندوز كبير بشكل ملحوظ، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 268.24 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 12 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

- واستقر سعر كيلو اللحم الضأن بشكل ملحوظ، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 343.28 جنيه.

- وسجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 269.17 جنيه.

- وتراجع سعر اللحم الكندوز بشكل طفيف، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 329.36 جنيه.

أسعار اللحوم في مصر

- وجاء سعر كيلو اللحم البتلو بنحو 354.31 جنيه.

- وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم 247 جنيهًا متراجعًا بنحو 6.25 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو لحم الكندوز صغير نحو 329.09 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 1.5 جنيه.