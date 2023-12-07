صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة في محيط اللجان الانتخابية بكفر الشيخ

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بمحيط المقار واللجان الانتخابية، ورفع حالة الطوارئ، استعداداً لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة

وقامت أقسام الكهرباء بمجالس المدن، بمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط كل المقار واللجان الانتخابية، والبدء فى رفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع المؤدية لها، بجانب التواجد المستمر بالقرب من المقرات لتلاشى أى عوائق.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد القصوي، وإنهاء الاستعدادات والتجهيزات الخاصة في كافة مقرات اللجان المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

14 لجنة عامة في كفر الشيخ

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، وذلك لاستقبال مليونى و339 ألفاً و800 ناخب.

ومن المقرر أنّ تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 بدءًا من يوم الأحد 10 ديسمبر وتستمر لـ3 أيام، على أنّ تستمر الانتخابات الرئاسية خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر الجاري.