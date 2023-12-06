ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات، بدائرة مركزي فوه مطوبس، وذلك بالتعاون مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والصحة.

ضبط 34.5 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأسفرت الحملة عن ضبط 4.5 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 30 كجم لحوم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بتكثيف حملات المتابعة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.