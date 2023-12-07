«تموين المنيا»: تحرير 235 مخالفة في حملات على الأسواق خلال يومين

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضبط 235 مخالفة تموينية على مدار اليومين الماضيين خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

توفير مطالب واحتياجات المواطنين

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي ممارسات احتكارية بالأسواق وذلك في إطار تطبيق المبادرة الرئاسية «خفض الأسعار»، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

ضبط 179 مخالفة بالمخابز البلدية

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية على مدار اليومين الماضيين، حيث أسفرت عن ضبط 179 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين «إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات»، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 56 مخالفة منها «بيع بأزيد من السعر المقرر -عدم وجود شهادة صحية - سلع مجهولة المصدر - ذبح خارج المجازر».