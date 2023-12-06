طلاب «سياحة المنيا» يتلقون تدريبًا على مشروع «مودة» للحفاظ على الأسرة

نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا، الدورة التدريبية الثانية للطلاب على مشروع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي.

تأهيل الشباب المقبل على الزواج

قدم التدريب الدكتور محمد عزت محمد، أستاذ ورئيس قسم الدراسات السياحية ومدرب «مودة» المعتمد، موضحا أن المشروع يهدف إلى التوعية بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال عرض الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية والدينية والشرعية للزواج، وتأهيل الشباب المقبل على الزواج إلى كيفية اختيار شريك الحياة وإقامة حياة أسرية مستقرة وناجحة، وعرض المشاكل الأسرية والزوجية وطرق التعامل معها، والتربية الإيجابية للأطفال.

وفي نهاية التدريب، رد الدكتور محمد عزت محمد بالإجابة على تساؤلات الطلاب عن موضوعات الندوة.

أهمية الحفاظ على كيان الأسرة المصرية

وأعرب الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن سعادته بنجاح الدورة التدريبية، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، باعتبارها اللبنة الأساسية في المجتمع.

من جانبها، أعربت الدكتورة سماح عبدالرحمن محمود، عميد كلية السياحة والفنادق، عن تقديرها لجهود القائمين على تنظيم الدورة التدريبية، مؤكدة أن كلية السياحة والفنادق حريصة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة.