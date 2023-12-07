آخر قرارات الحكومة.. 9 إجراءات مهمة في 24 ساعة بشأن التموين والكهرباء والإسكان

قرارات مهمة اتخذها اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعلقت غالبيتها بشأن التوجيهات الصادرة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية بمختلف مناطق الجمهورية، والعمل أيضا على ضرورة حماية الرقعة الزراعية بمختلف المحافظات، وتجريم الاعتداء عليها، بجانب صدور عدد من القرارات الخاصة بالتموين وزيادة سعة الصوامع لتخزين القمح وكذلك الكهرباء والإسكان.

وتستعرض «الوطن» أبرز وآخر قرارات الحكومة المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية في الاجتماع الدوري للمجلس:

ـ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية، وذلك بهدف تشديد العقوبات المُقررة وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

ـ تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 10.8 ألف متر مربع، في مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء وذلك لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.

ـ تخصيص مساحة نحو 41.8 ألف متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في توسعة صومعة شرق العوينات.

ـ إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

ـ اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة قنا التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لـ10 باكيات شوادر بمدينة نقادة الجديدة.

ـ إسناد تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع «سكن لكل المصريين» لشركات المقاولات المُسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

ـ الموافقة علي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «سيمنس إنيرجي جلوبال» لتنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية

ـ وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيدين الدولي والوطني.

ـ قرر مجلس الوزراء اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية حول طلب محافظة البحر الأحمر التصرف بالبيع في مساحة 13342 مترا مربعا بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، لصالح إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة والفنادق.