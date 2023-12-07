«تموين الشرقية» توزع 9 أطنان سكر بسعر 27 جنيها في قرى مركز بلبيس

وزعت مديرية التموين في محافظة الشرقية 6 أطنان من السكر الأبيض في مناطق متفرقة، بسعر 27 جنيها للكيلوجرام، وذلك استمرار لتفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي أقرتها الدولة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

مديرية التموين في بلبيس توزع 9 أطنان سكر

وزعت إدارة اداره تموين بلبيس كمية من السكر الأبيض قدرها 9 أطنان سكر بسعر 27 جنيه للكيلو لمكاتب التموين الفرعية التابعة للإدارة بقيمة طن سكر لكل قرية مثال ميت معلا بالبلاشون، شبرا النخله، أنشاص عزبة فريد، عزبة الشوربجي بأولاد سيف، الزوامل بساتين الإسماعيلية، غيته بتل روزن، بلبيس أرض المستشار، بلبيس بشارع يونس البطريق، العدلية الشغانبة.

توصيل الدعم لمستحقيه

وقال محمد درويش مدير إدارة تموين بلبيس، إنه يتم توزيع السكر في نطاق الإدارة بقيمة طن سكر لكل قرية أو عزبة مع استمرار التوزيع خلال أيام أقامة المبادرة لافتا الى إشراف مديرية التموين على التوزيع بإدارة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية مع تواجد مكثف من الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فضلا عن تنظيم التوزيع.