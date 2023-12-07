«التموين» تحقق في مشكلات صرف سلع ديسمبر (مستند)

واجه أصحاب منافذ صرف السلع التموينية منذ بداية صرف مقررات وحصص أصحاب بطاقات التموين المستحقين للدعم السلعي عن شهر ديسمبر الجاري، بعض الأزمات في صرف السلع التموينية بسبب وجود اختلاف في رصيد السلع لدى منافذ البقالين.

مشاكل صرف السلع التموينية

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيها عاجلا لمديري المديريات بجميع المحافظات، بشأن ورود العديد من الشكاوى من البدالين التموينيين وأصحاب مشروع جمعيتي بشأن وجود بعض المشكلات في صرف السلع التموينية واختلاف في رصيد أول المدة الخاص بهم بما يتعلق بالجرد.

وزارة التموين

وكلفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بشأن أزمة صرف السلع التموينية، كما يلي.

- عمل لجان على مستوى كل إدارة بالاشتراك مع شركة الجملة بالمديرية لحصر ومراجعة المشاكل الخاصة بالمنظومة برصيد أول المدة.

- تجميع المشاكل بعد مراجعتها من الإدارة على مستوى كل مديرية ومراجعتها مع شركة الجملة على أن يتم إرسال المشاكل مجمعة إلى وزارة التموين لاتخاذ اللازم تجاهها.