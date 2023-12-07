«صحة كفر الشيخ» تنظم ورشة عمل لفرق مكافحة الفيروسات الكبدية

نظمت إدارة الفيروسات الكبدية، التابعة مديرية الشؤون الصحية والسكان، في محافظة كفر الشيخ، ورشة عمل تحت عنوان «أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية والاستراتيجية القومية المحدثة للحقن الآمن»، وذلك لعدد من العاملين بفرق مكافحة الفيروسات الكبدية بالإدارات والمستشفيات الصحية على نطاق مراكز ومدن الإقليم.

الفيروسات الكبدية وشرح التطعيمات

وتناولت ورشة العمل، والتي عقدت بقاعة التدريب، بديوان عام مديرية الصحة في مدينة كفر الشيخ، شرح مقدمة عن الفيروسات الكبدية، وشرح التطعيمات والسجلات وأعمال الفرق بالمستشفيات والإدارات، كما تم شرح برنامج «الوخز»، وكيفية التعامل مع حالات المرضية به، كما تناولت فاعليات ورشة العمل أيضا شرح كل ما يتعلق بالمخالطين، ومرضى الغسيل الكلوي.

أهمية التدريب في القطاع الصحي

بينما تابع الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، في محافظة كفر الشيخ، أعمال ومحاضرات ورشة العمل عن الفيروسات الكبدية بالمديرية، مشيرا عبر بيان، أن التدريب هو أساس تطوير القطاع الصحي، لأنه يضع الأطباء، والتمريض، والإداريين علي أحدث ما توصل آلية العلم الحديث في مجال العلوم الطبية، والتي بدورها، تقدم الخدمة الطبية المتنوعة لنحو 4 ملايين مواطن، من أبناء المحافظة.