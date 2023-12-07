مديحة حمدي: لم أستوعب رحيل أشرف عبدالغفور.. أشعر أنّي في كابوس

أعربت الفنانة مديحة حمدي، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان أشرف عبد الغفور قبل أيام، متأثرا بإصابته في حادث سير على الطريق الدائري.

مديحة حمدي تنعي أشرف عبد الغفور

وقالت مديحة حمدي لـ«الوطن»، إنّها لم تستوعب حتى اللحظة خبر وفاة أشرف عبد الغفور، حيث كانت تجمعهما صداقة قوية، وأضافت باكية: «حاسة إنّي في كابوس، بطلب من الجمهور يدعيله بالرحمة والمغفرة.

ورحل الفنان أشرف عبد الغفور مساء الأحد الماضي، بعد تعرضه لحادث مروع على الطريق الدائري المؤدي إلى طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر، ونقل حينها إلى المستشفي لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى هناك.

عزاء أشرف عبد الغفور

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور العزاء، أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، إيمان العاصي، عمر السعيد، محمد أبوداوود، دنيا عبد العزيز، فيدرا، لقاء سويدان، ألفت عمر، حمزة العيلي، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، تامر حسني، ياسر جلال، حسن الرداد، جمال العدل، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي، فيفي عبده، دينا، وغيرهم.