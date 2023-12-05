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فيفي عبده من عزاء أشرف عبد الغفور: «إحنا في أيام صعبة»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
تصوير:

عبد الحافظ السيد
08:48 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
فيفي عبده

فيفي عبده

حرصت الفنانة فيفي عبده، على حضور عزاء الفنان أشرف عبد الغفور، رفقة ابنتها، لتقديم واجب العزاء لابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

فيفي عبده في عزاء أشرف عبد الغفور

وظهر على فيفي عبده ملاح الحزن، وظلت تردد: «إحنا في أيام صعبة».

ويقام حاليا عزاء الراحل أشرف عبد الغفور، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الوسط الفني.

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، إيمان العاصي، عمر السعيد، محمد أبوداوود، دنيا عبد العزيز، فيدرا، لقاء سويدان، ألفت عمر، حمزة العيلي، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، تامر حسني، ياسر جلال، حسن الرداد، جمال العدل.

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