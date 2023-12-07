«الحرية المصري» ينظم مؤتمرا جماهيريا بمحافظة قنا لدعم الرئيس السيسي

نظم حزب الحرية المصري بمحافظة قنا، برئاسة اللواء عبد الفتاح الشحات، أمين المحافظة، وبحضور مصطفى الشلخى، أمين مركز فرشوط بالحرية المصري، مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور لفيف من اهالى وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية، وفى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

حزب الحرية المصري

وقال النائب عبد الفتاح الشحات، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، إن الرئيس السيسي حمى مصر من الإرهاب والفوضى، ووضع الملف الأمني في أول اهتماماته، مشيدا بدور القوات المسلحة ورجال الشرطة في القيام بهذا الدور وحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف الشحات، أن مشروع حياة كريمة اضاف تطورا كبيرا خاصة في الصعيد، وتنمية الملفات الشائكة هناك، والعمل على القضاء على فيروس سي، وتطوير ملف الصحة بشكل عام، والتعامل في ازمة كورونا.

دعم القضية الفلسطينية

وثمن عضو مجلس النواب، الدور الكبير لمصر ودعمها للشعب الفلسطيني، والمحاولات الدائمة للرئيس السيسي من أجل دعم القضية والوصول إلى حلول جذرية لها وحل الدولتين دون الوقوف في منتصف الطريق، مطالبا جميع الحاضرين بالخروج للتصويت في الانتخابات الرئاسية وأهمية المشاركة بشكل عام ودعم الرئيس السيسي بشكل خاص، وأن يقف جميع الشعب المصري على قلب رجل واحد.