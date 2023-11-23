نائب رئيس حزب «الحرية المصري»: علينا ترسيخ مشهد حضاري بانتخابات الرئاسة

قال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري: «إننا نقف لدعم الرئيس وهو يثبت لنا يوم بعد يوم أنه لا أحد يستطيع قيادة مصر في هذه المرحلة سواه، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تحاوطنا بالمخاطر من عدة اتجاهات، فتوسط مصر وقدرتها على عمل هدنة في قطاع غزة تدل على أننا نملك رئيسا وقائدا عربيا نريده أن يكمل مسيرته».

مؤتمر حزب الحرية المصري

وأضاف «مهنى»، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد للحزب في القليوبية لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحزب زار العديد من المحافظات بعدد من المؤتمرات الجماهيرية ولمس خلالها حب ودعم الشعب المصري للرئيس، خاصة وأن جميع الفئات تتفق على ضرورة وجوده واستكمال المشوار ومسيرة التنمية والاستقرار.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحظى بشعبية كبيرة، وأن هذه الشعبية جاءت من تواصله الدائم مع الشعب وصراحته وشرح الأوضاع كما يجب أن تكون، فهو يعامل الشعب على أنه شريك النجاح والكفاح ويسعى دائما لتحسين الأوضاع ورعاية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

واختتم: هذه المشاهد الحضارية ترسخ في تاريخ مصر، وتؤكد أن شعب مصر عظيم يصنع قراره بيده.