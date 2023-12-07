4 إجراءات لتأمين التغذية الكهربائية في اللجان خلال الانتخابات الرئاسية

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية في جميع لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية، التي ستجري في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

استقرار التغذية الكهربائية

وأشارت الوزارة، في بيان صادر عنها، إلى أنّها رفعت درجة الاستعداد القصوى في كل المناطق والتنسيق مع جميع الجهات في الدولة، وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصًا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية، ومنها:

إجراءات تأمين التغذية الكهربائية

- الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية.

- وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

- الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أي طارئ.

- وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات على مدار اليوم للتدخل الفوري في حالة حدوث أي أعطال بالشبكة.

رفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان

وقالت الوزارة إن الإجراءات التي اتخذت حرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها، ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.