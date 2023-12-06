تعديل في شروط تعيينات الكهرباء 2023.. ومد فترة التقديم

قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تعديل بعض شروط قبول طلبات المتقدمين لشغل وظائف «مهندس - أخصائي - كيميائي» التخصصات المطلوبة للتعيين، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023، والخاص بشرط السن للوظائف المعلن عنها ليكون 33 عاما بدلا من 30 عاما.

مد فترة التقديم على الموقع الإلكتروني لوظائف 2023

وقالت الشركة القابضة لـ كهرباء مصر عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تقرر أيضا تعديل سن القبول لطلبات المتقدمين لشغل الوظائف الفنية إلى 30 عاما بدلا من 28 عاما، إضافة إلى مد فترة التقديم على الموقع الإلكتروني للشركة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف شركات الكهرباء 2023

وحددت الشركة القابضة للكهرباء، عبر المنشور، مجموعة من الشروط الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة، وفقا للإعلان رقم 1لسنة 2023، وتشمل:

- أن يكون مصري الجنسية، وأدى الخدمة العسكرية، أو أعفي منها.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.

- أن يجيد العمل ضمن فريق، وكذا الانضباط، والالتزام باللوائح والقوانين، بالإضافة إلى القدرة على التواصل الفعال مع الأفراد، والعمل بالمواقع، والتوقيتات التي تحددها جهة العمل، وأن تكون الأولوية لقاطني المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوبة التعيين بها.

وضع المقبولين تحت الاختبار لوظائف شركات الكهرباء 2023

وأشارت «القابضة للكهرباء»، أنه يجري وضع المقبولين تحت الاختبار لمدة عام على الأقل، مع منحهم مكافأة شاملة شهرية، وقبول المتقدمين «ذكور فقط»، للعمل بمواقع العمل، التي تتطلب طبيعة العمل التواجد الدائم بالموقع، أو العمل بنظام الورادي.