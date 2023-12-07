انعقاد لجنة مناظرة الملتحقين بنظام الدمج في معاهد كفر الشيخ الأزهرية

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية بقيادة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ لجنة مناظرة طلاب المعاهد المتقدمين للالتحاق بنظام الدمج التعليمي للعام 2023 - 2024، والذي يشمل هذا العام جميع المراحل الدراسية بدايةً من مرحلة رياض الأطفال وحتى طلاب الصف الثالث الثانوي.

انعقاد اللجنة بمقر قاعة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة

وانعقدت اللجنة بمقر قاعة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، بحضور الدكتور ياسر سلامة الوكيل الشرعي للمنطقة، والدكتور مفيد راجح، الطبيب بالتأمين الصحي.

ويأتي نظام الدمج لإلحاق الطلاب ذوي الإعاقة سواء كانت ذهنية أو سمعية أو بصرية وغيرها في فصول التلاميذ الأسوياء، وفق شروط محددة حسب نوع كل إعاقة، بناءً على توجيهات وقرار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

التحاق 22 طالبًا بنظام الدمج

وتقدم للالتحاق بنظام الدمج هذا العام عدد 22 طالبًا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وتمت المناظرة لهم بتواجد الدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي، والأستاذ السيد الزلوع، مدير التعليم الإعدادي والثانوي بالمنطقة، وقام بالإعداد والتنسيق للقاء الدكتور إبراهيم السنهوري، مسؤول الدمج التعليمي بالمنطقة.