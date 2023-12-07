أستاذ في العلاقات دولية: إسرائيل لن تنجو من المحاسبة على جرائمها بغزة

قال الدكتور أحمد سيد، أستاذ العلاقات الدولية، إن العدوان الإسرائيلي على فلسطين يتجاوز حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي، إذ منعوا كل مقومات الحياة عن الشعب.

مخالفة المواثيق الدولية

وأضاف خلال اتصال هاتفي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين ينتهك كل حقوق الإنسان، ويخالف كل المواثيق الدولية، إذ نتج عن عدم مراعاة حقوق المدنيين واستهداف المستشفيات استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وتابع: «عدد المصابين وصل إلى 40 ألف، ولم نشهد خلال العشر سنوات الأخيرة مثل هذا العدد من الضحايا، لكن إسرائيل لن تنجو من المحاسبة».