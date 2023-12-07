باحث سياسي: الوضع في غزة خرج عن السيطرة نتيجة لاستمرار قصف المدنيين

قال جميل عادي الباحث والكاتب السياسي، إنّ العالم يتغاضى عما يحدث في قطاع غزة، لأنّ إسرائيل اخترقت كل المواثيق الدولية، مؤكدا أنّ الوضع خارج عن السيطرة، بسبب زيادة عدد الجرحى والقتلى.

تكثيف ضربات الاحتلال على غزة

وأضاف «عادي»، خلال مداخلة هاتفة عبر شاشة «DMC»، أن أمريكا أعطت إسرائيل مهلة لإنهاء الحرب قبل انتهاء 2023، لكن إسرائيل تكثف ضرباتها وطلبت من الأهالي إخلاء المناطق، خاصة خان يونس وحددت مربعات للذهاب إليها، مشيرًا إلى أنّ مساحة غزة أكثر من 365 كيلومترا ويوجد في كل 4 أمتار قنبلة أو صاروخ، فحتى الآن وقع أكثر من 100 ألف صاروخ على قطاع غزة من جميع الأنحاء برا وبحرا وجوا.

تابع بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة في تاريخ البشرية.