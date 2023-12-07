ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الاستروكس والحشيش قبل ترويجها بالقاهرة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدري الاستروكس، والحشيش، قبل ترويجها بالعاصمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1.250 كيلوجرام، وكمية لمخدر الحشيش وسلاح أبيض «مطواة».

كما تمكّنت من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته كمية لمخدر الاستروكس وزنت 2 كيلوجراما، وكمية لمخدر الحشيش وقطعتي سلاح أبيض «مطواة».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.