ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 10 كجم من مخدري الاستروكس والحشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 عناصر إجرامية، بحوزتهم نحو 10 كيلو جرامات من مخدري الاستروكس والحشيش، قبل ترويجها بمدينة السلام والشروق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته 1,155 كيلو جرام لمخدر الأستروكس، وكمية لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وشخصين- لأحدهما معلومات جنائية -، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما 1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

كما تمكنت من ضبط سائق - له معلومات جنائية -، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته 5 كيلو جراما لمخدر الحشيش، وآخر له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.