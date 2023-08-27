«الداخلية» تنجح في إحباط محاولة تصنيع مخدر الاستروكس وترويجه بالقاهرة

نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة تصنيع مخدر الاستروكس وترويجه بالقاهرة، وضبط المتهمين.

يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة.

المتهمان كوَّنا تشكيلا عصابيا

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (شخصين «لهما معلومات جنائية») بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدر الاستروكس لمضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة (أول السلام) بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين وبحوزتهما 6 كيلو استروكس

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرامات – كمية لمخدر الشادو وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر وزنت كيلو جرام – أدوات ومعدات التصنيع – 36 قطعة سلاح نارى «براشوت» - سيارة – سلاح أبيض - مبلغ مالي).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,800,000 إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.