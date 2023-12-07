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التيار الإصلاحي الحر: تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بإعدام الأسرى «حمقاء»

كتب:

يارا أشرف
02:11 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل

استنكر التيار الإصلاحي الحر التصريحات الصادرة عن عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي في حكومة نتنياهو، والتي حث فيها السلطات الإسرائيلية على إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووصف التيار تلك التصريحات بـ«الحمقاء»، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو قد فقدت صوابها خاصة بعد الفشل الذريع في تحقيق أي من مستهدفات عملياتها في غزة منذ أحداث 7 أكتوبر.

وطالب التيار بضرورة تقديم هذا الوزير لاستقالته أو إقالته من الحكومة خاصة أنه نفس الوزير طالب سابقا بإلقاء سلاح نووي على المدنيين في غزة.

وشدد التيار على أنّ دم الفلسطينيين ليس مستباحًا، وأنّ مثل تلك التصريحات تؤجّج الصراع ولا تدفع إلى التهدئة وأنّها تعكس تخبط حكومة نتنياهو وإفلاسها السياسي خاصة بعد الموقف الصلب من الدولة المصرية في رفض التهجير وتصفية القضية.

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