«خدوا بالكم».. تحذير من الأرصاد بشأن سقوط الأمطار غدا

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة الموافق 8 ديسمبر، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية من 4 إلى صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 8 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.