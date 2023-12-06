حالة الطقس غدا الخميس.. شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة في عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ الخميس، مشيرة إلى استمرار تكاثف الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الخميس

وأضافت «الأرصاد» في بيانها أنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، يكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية السريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى مدن القاة ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة الخميس تكون كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى: 22 والصغرى: 14.

- السواحل الشمالية: العظمى: 22 والصغرى: 21.

- جنوب سيناء: العظمى: 26 والصغرى: 17.

- شمال الصعيد: العظمى: 23 والصغرى: 9.

- جنوب الصعيد: العظمى: 27 والصغرى: 13.