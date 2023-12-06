تحذيرات جديدة من «الأرصاد» بشأن حالة الطقس.. اعرف موعد سقوط الأمطار

شبورة مائية يعقبها ضباب على مفترق الطرق، باتت الأجواء في غيوم شديد، تكاد تنعدم رؤيتك خلال أوقات الصباح، فعلى الرغم من عدم انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، إلا إن البلاد تشهد العديد من الظواهر الجوية، التي بدأت بالرياح وبرودة الجو ليلًا، وحتى سقوط الأمطار وتكاثر السُحب وحدوث الضباب والشبورة المائية الكثيفة التي تعيق الرؤية.

شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من الشبورة المائية على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية، وعلى أغلب الطرق الزراعية، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال سيناء، وذلك في الساعة الأولى من الصباح، والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.

تحذيرات من الأرصاد.. تعرف على موعد سقوط الأمطار القادمة

ومن المتوقع أن يشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، بنسبة 30%، على السواحل الشمالية والغربية، واليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، بنسبة 30%، على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، فضلًا عن اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، بنسبة 30%، على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

تحذير من وزارة الصحة

وحذرت وزارة الصحة والسكان من التقلبات الجوية التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المختلفة، لذلك نصحت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، بعدة نصائح جاءت على النحو التالي:

ارتداء ملابس مناسبة للأجواء الباردة.

عدم التواجد خارج المنزل في الرياح والأمطار

تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية (متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات)