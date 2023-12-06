حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. 3 ظواهر جوية تسيطر على الأنحاء

بينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى استمرار عدد من الظواهر الجوية.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت «الأرصاد» في بيانها أن يوم غد الخميس، من المتوقع أن يشهد استمرارًا في تكاثف الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، منذ الساعة 4 وحتى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القاة ووسط سيناء، وشمال الصعيد. مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت أن يومي الجمعة والسبت المقبلين يشهدان كذلك تكاثف الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، مع وجود فرص أكبر لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، يوم الجمعة، ويضاف إليها شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحري الأحمر، على فترات متقطعة يوم السبت.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة الخميس تكون كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى: 22 والصغرى: 14.

- السواحل الشمالية: العظمى: 22 والصغرى: 12.

- جنوب سيناء: العظمى: 26 والصغرى: 17.

- شمال الصعيد: العظمى: 23 والصغرى: 9.

- جنوب الصعيد: العظمى: 27 والصغرى: 13.

درجات الحرارة ليوم الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى: 21 والصغرى: 13.

- السواحل الشمالية: العظمى: 21 والصغرى: 12.

- جنوب سيناء: العظمى: 27 والصغرى: 16.

- شمال الصعيد: العظمى: 22 والصغرى: 9.

- جنوب الصعيد: العظمى: 27 والصغرى: 13.

درجات الحرارة ليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى: 21 والصغرى: 13.

- السواحل الشمالية: العظمى: 20 والصغرى: 12.

- جنوب سيناء: العظمى: 25 والصغرى: 16.

- شمال الصعيد: العظمى: 22 والصغرى: 8.

- جنوب الصعيد: العظمى: 26 والصغرى: 14.