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«المؤتمر»: مشاركة المواطنين في التصويت بالانتخابات الرئاسية «واجب وطني»

كتب:

محمد أباظة
02:37 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
الدكتور أحمد منصور

الدكتور أحمد منصور

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن مشاركة المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري.

الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة

وأوضح في تصريحات صحفية أن نزول المواطنين للمشاركة بمثابة رد جميل للقيادة السياسية، لما حققته من إنجازات في كل المجالات الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى وخطوة نحو استكمال ما جرى من إنجازات خلال الفترة الاخيرة، وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء دعوات المغرضين بعدم المشاركة في انتخابات الرئاسة وممارسة حقهم الدستوري في التصويت والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم، ودحر الأكاذيب والمخططات التي تستهدف إفشال العملية الانتخابية، وإظهار الصورة المشرفة لمصر في الداخل والخارج.

تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار إلى دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي لمسناها على مدار السنوات الماضية، والتي أحدثت نقلة تاريخية وغير مسبوقة في كل القطاعات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.