حزب المؤتمر: تنظيم فعاليات حاشدة لدعم الرئيس السيسي في القليوبية غدا

قال رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب ينظم مؤتمرات حاشدة لدعم الرئيس السيسي، في القليوبية، غدًا.

استخدام الإعلام المملوك للدولة والخاص بشكل محايد للمرشحين

وتابع خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، بأن هناك مطلبا مهما جرى تقديمه في الحوار الوطني، وهو أن يكون استخدام الإعلام المملوك للدولة والخاص بشكل محايد للمرشحين في انتخابات الرئاسة 2024.

عرض مؤتمرات المرشحين على الشاشات المختلفة

أضاف أنه يجري عرض مؤتمرات المرشحين على الشاشات المختلفة، مستطردا أن دستور 2014 لم يترك فئة إلا وحماها من التحيز، وحصل الجميع على حقوقه وجرى تمكين كل الفئات التي كانت مهمشة.

وقال إن مصر أول دولة تطلق استراتيجية لتمكين المرأة وهذا بشهادة الأمم المتحدة، وجرى إطلاق المبادرات لدعم المرأة والحفاظ على صحتها ونالت العديد من المميزات .

وحول أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد رضا فرحات، أنها تأتي في ظل ظرف استثنائي تمر به البلاد ونتيجة الوضع الداخلي والخارجي.