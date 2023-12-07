«تموين الدقهلية»: إحالة 62 مخالفة بعد ضبطها بالأسواق إلى النيابة

أعلنت مديرية التموين بحافظة الدقهلية اليوم، إحالة عدد من المخالفات التموينية التي جري ضبطها للنيابة العامة من قبل اللجنة الخماسية وهي الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأكدت محافظة الدقهلية أن الحملات جاءت بهدف القضاء على الفساد خاصة فى الأسواق، ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، إذ جرى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

تحرير محاضر بالمخالفات التموينية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان إلى أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من من اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أدت إلى تحرير 62 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وجرى إحالتها للنيابة العامة.

وأوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن:

- محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج، وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات، وعدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر انتهاء انتاج، وعدم اعطاء بون، وعدم نظافة ادوات العجين.

- محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر غش تجاري، ومحاضر سلع مجهولة المصدر، ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمي، ومحاضر مخالفة تعليمات، ومحاضر تجميع سلع مدعمة.

- محاضر عدم تمكين حملة من أعمالها، ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق، وتجميع بطاقات تموينية.