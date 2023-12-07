«تحديث الصناعة» يشارك في فعاليات معرض «كايرو وود شو»

شارك مركز تحديث الصناعة في فعاليات معرض القاهرة للأخشاب والماكينات كايرو وود شو Cairo Wood Show 2023 في دورته الثامنة، والذي يقام خلال الفترة من 7 - 10 ديسمبر 2023 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وعرض فريق عمل مركز تحديث الصناعة الخدمات التي يقدمها المركز لعملائه من مصانع وشركات ورواد أعمال، خلال اليوم الأول من المشاركة في المعرض.

حث العملاء على الاستفادة من خدمات الجهاز

وعقد فريق العمل عددًا من الاجتماعات مع العديد من العملاء في القطاعات الصناعية المختلفة؛ لحثهم على الاستفادة من خدمات المركز ودعوة مقدمي الخدمات للتسجيل للتعاون مع المركز في تقديم الخدمات الفنية المتعددة.

يذكر أن معرض كايرو وود شو يتيح الفرصة للشركات المصنعة لماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج سواء محلية أو أجنبية لعرض التكنولوجيا الحديثة لتحديث الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.