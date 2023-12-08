تجهيز 18 لجنة عامة لاستقبال 3 ملايين ناخب في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، انتهاء الأجهزة التنفيذية من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى تجهيز 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال 3 ملايين و253 ألف ناخب.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وناشد محافظ سوهاج جميع المواطنين بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والتأكيد على إعلاء قيم دولة المؤسسات واحترام القانون.

تجهيز اللجان الانتخابية «العامة والفرعية»

وتابع «الفقي»، مع جميع الأجهزة المعنية الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية من تجهيز المقرات الانتخابية «العامة والفرعية» من حيث النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، و جميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية

وأشار محافظ سوهاج إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.