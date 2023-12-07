رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية في سوهاج بالتزامن مع انتخابات الرئاسة

ترأس الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية وجميع أعضاء غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، الاجتماع الأول للغرفة، وذلك لمناقشة آلية العمل والتنسيق بين الغرف الفرعية، كما شارك أيضًا بالاجتماع، جميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات الصحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية

وشدد وكيل وزارة الصحة، على رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية كافة، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات، وانتظام تقديم الخدمات بجميع المنشآت الصحية والتزام الأطقم الطبية بأماكن عملها، وذلك تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية، كما شدد أيضًا على نشر فرق التوعية والتثقيف الصحي، وفرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بمحيط اللجان الانتخابية.

نشر سيارات الإسعاف في محيط اللجان الانتخابية

ولفت إلى التنسيق الكامل مع هيئه الإسعاف المصرية، بشأن نشر سيارات الإسعاف وتأمينها في محيط اللجان الانتخابية بصورة منتظمة طوال فترة التصويت.