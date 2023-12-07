إنجازات «حياة كريمة» في سوهاج.. استخراج 105 كروت خدمات متكاملة لذوي الهمم

قال العقيد محمد كمال، مدير مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة سوهاج، إنّ المؤسسة من خلال مبادرة «أنت الحياة»، قدمت مئات الخدمات لأهالي مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج.

استخراج 105 كروت خدمات متكاملة

وأضاف «كمال»، أنّه تم استخراج 105 كروت خدمات متكاملة بالتعاون مع جمعية صناع الحياة، إحدى جمعيات التحالف الوطني، والكشف الطبي على 806 حالات بالتعاون مع جامعة سوهاج، ومديرية الصحة.

محو أمية 120 شخصا وتوظيف 85 شابا

وأشار مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، إلى أنه تم محو أمية 120 شخصًا، وتوظيف 85 شابًا خلال الملتقى التوظيفي، من أبناء قرى ونجوع مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.

وكان قد نظمت مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، من خلال فعاليات مبادرة «أنت الحياة»، حدثًا خيريًا في الجمهورية، بمشاركة الآلاف من أهالي قرى ونجوع أبناء مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج.