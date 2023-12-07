حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة تخصص غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس الوفد، تدعيم غرفة العمليات المركزية وربطها بشبكة اتصالات مع الغرف الانتخابية بالمحافظات، لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال عملية التصويت.

وأكدت الحملة تعاونها الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمنظمات الحقوقية المعتمدة لمتابعة انتخابات الرئاسة، موضحة أن كل الاستعدادات أجريت لمتابعة عمليات التصويت علي مدار اليوم.

جهود الغرفة المركزية لعبد السند يمامة

وقال عصام الصباحي، رئيس الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، ورئيس حزب الوفد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الغرفة ستعمل على متابعة ورصد سير العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، خلال أيام الانتخابات الثلاثة.

وأكد أنه مع نهاية اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، ستصدر غرفة العمليات المركزية، الخاصة بالحملة، تقريرا حول سير العملية على الانتخابية خلال الأيام الثلاثة.