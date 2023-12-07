حلقة خاصة عن الانتخابات الرئاسية في برنامج «افتح باب قلبك» على cbc الليلة

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، في برنامج «افتح باب قلبك» على قناة CBC، اليوم الخميس، الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، للحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما قدمه مرشحي الرئاسة خلال برامجهم الانتخابية وكيف يقرأ المواطن المصري تلك البرامج ليختار من يمثله.

انتخابات الرئاسة

تتطرق الحلقة التي تذاع في تمام الحادية عشر مساء، للإجابة على لماذا يجب على المصريين النزول للتصويت؟، وتأكيد أهمية الصوت الانتخابي في اختيار رئيس الدولة وضرورة نشر الوعي بأهمية المشاركة.

التصويت في الانتخابات

كما تكشف خلال الحلقة كيف أن الانتخابات مرآة عاكسة للديمقراطية داخل الدولة، ومرآة عاكسة لاحترام الحريات، وأنها تعبير عن المواطنة والقيام بالواجب الوطني بموجب الدستور المصري.

استحقاقات دستورية

ويتم التطرق إلى ما حدث خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وكيف أثر ذلك على البلاد، كما ترصد أهمية المشاركة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتي تحتاج إلى اصطفاف ووحدة الجميع في هذه اللحظات.