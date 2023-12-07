سكرتير مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية في بيلا

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالمرور على اللجان الانتخابية بمركز ومدينة بيلا، للتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

تجهيز 48 مقراً انتخابياً

وتفقد السكرتير المساعد، يرافقه رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، المقار واللجان الانتخابية والبالغ عددها 48 مقراً انتخابياً داخل المدارس التابعة لإدارة بيلا التعليمية، بحضور، أيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائبا رئيس المركز والمدينة لشئوني القري والمدينة، للتأكد من جاهزية جميع اللجان بنطاق مركز بيلا لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وتوافر جميع مستلزمات العملية الانتخابية، وذلك لإجراء العملية الانتخابية في سهولة ويسر وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات.

وتفقد السكرتير المساعد ورئيس مركز ومدينة بيلا، غرف الإدلاء بالأصوات، وتوافر الاحتياجات من الأثاثات، والتجهيزات الفنية، بجانب تفقد الاستراحات، ودورات المياه العمومية، مشددان على رؤساء الوحدات القروية بتكثيف المتابعة الميدانية على مدار اليوم، للتأكيد على تنفيذ التجهيزات، والاستعدادات المطلوبة بجميع مقرات اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى حصر أهم الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لسرعة توفيرها وتلبيتها بالشكل المطلوب.

وكلّف السكرتير المساعد مديري المدارس بسرعة مراجعة وتنفيذ أعمال الصيانة مع توفير أدوات النظافة والتطهير اللازمة بمختلف دورات المياه، فضلاً عن رفع كفاءة الأبواب والنوافذ مع الاهتمام بتركيب البانرات واللافتات التوضيحية واللوحات الجمالية لتحقيق المظهر المشرف واللائق للعرس الانتخابى الكبير.

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن المحافظة، 508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، وذلك لاستقبال مليونى و339 ألفاً و800 ناخب.