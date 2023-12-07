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«الجيزة»: إغلاق أسفل كوبري 8 على طريق الواحات لمدة يومين

كتب:

سلامة عامر
03:37 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبري 8 الكائن تحديدا أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات، ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنّ الأمر يستلزم إجراء غلق كلي أسفل الكوبري بطريق الواحات لمدة يومين من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 2023-12-8 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 2023-12-9 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وتابعت محافظة الجيزة، أنّ الإدارة العامة المرور الجيزة تنسق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

- جرى استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال أسفل الكوبري لتحويل حركة المرور أثناء أعمال رفع الكمر المشار اليه.

نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال، وعيّنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.